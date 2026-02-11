Yemininde CHP'liler olay çıkarmıştı! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fotoğraflı ilk açıklama

Kategoriler
İçişleri ve Adalet bakanlıklarında yaşanan görev değişimi sonrası 2 yeni isim Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek için bugün TBMM'de yemin töreni düzenlendi.
Yemin törenine CHP'li milletvekillerinin yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e karşı tavrı damga vurdu.
Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken çoğu CHP'li belediyeleri kapsayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tutuklanarak görevden alınan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının iddianamesini hazırlaması nedeniyle mevcut olan gerilim, yemin töreni sırasında zirveye çıktı.
Gürlek, CHP'lilerin çıkardığı yumruklu, itişmeli kavga sırasında kürsüde AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yeminini ederek Adalet Bakanı olarak görevine başladı.
Akın Gürlek, olaylı yemin töreninin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Gürlek, paylaşımında yemin ettiği anın fotoğrafıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum.
Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."
