İçişleri ve Adalet bakanlıklarında yaşanan görev değişimi sonrası 2 yeni isim Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek için bugün TBMM'de yemin töreni düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemininde CHP'liler olay çıkarmıştı! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fotoğraflı ilk açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek, yemin töreninin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla AK Partili milletvekillerine destekleri için teşekkür ederek, adaletin tecellisi adına millet ve devlete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğini belirtti. Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak yemin etti. Yemin töreni Yüce Meclis'te gerçekleşti. AK Partili milletvekillerine destekleri için teşekkür etti. Adalet ve hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Yemin törenine CHP'li milletvekillerinin yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e karşı tavrı damga vurdu.

AKIN GÜRLEK'İN AÇTIĞI SORUŞTURMALAR NEDENİYLE CHP'LİLERİN VAR OLAN TEPKİSİ TÖRENE YANSIDI

Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken çoğu CHP'li belediyeleri kapsayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tutuklanarak görevden alınan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının iddianamesini hazırlaması nedeniyle mevcut olan gerilim, yemin töreni sırasında zirveye çıktı.

Gürlek, CHP'lilerin çıkardığı yumruklu, itişmeli kavga sırasında kürsüde AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yeminini ederek Adalet Bakanı olarak görevine başladı.

DESTEK VEREN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Akın Gürlek, olaylı yemin töreninin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Gürlek, paylaşımında yemin ettiği anın fotoğrafıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

https://x.com/abakingurlek/status/2021609409894367735