Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Yemininde CHP'liler olay çıkarmıştı! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fotoğraflı ilk açıklama

TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP'lilerin çıkardığı yumruklu, itişmeli kavganın ardından AK Partili milletvekillerinin güvenlik çemberi içinde kürsüde yemin eden Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemininde CHP'liler olay çıkarmıştı! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fotoğraflı ilk açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 19:15

İçişleri ve Adalet bakanlıklarında yaşanan görev değişimi sonrası 2 yeni isim Mustafa Çiftçi ve için bugün 'de düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Yemininde CHP'liler olay çıkarmıştı! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fotoğraflı ilk açıklama

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yemin töreninin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla AK Partili milletvekillerine destekleri için teşekkür ederek, adaletin tecellisi adına millet ve devlete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak yemin etti.
Yemin töreni Yüce Meclis'te gerçekleşti.
AK Partili milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.
Adalet ve hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Yemin törenine CHP'li milletvekillerinin yeni Akın Gürlek'e karşı tavrı damga vurdu.

AKIN GÜRLEK'İN AÇTIĞI SORUŞTURMALAR NEDENİYLE CHP'LİLERİN VAR OLAN TEPKİSİ TÖRENE YANSIDI

Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken çoğu CHP'li belediyeleri kapsayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tutuklanarak görevden alınan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının iddianamesini hazırlaması nedeniyle mevcut olan gerilim, yemin töreni sırasında zirveye çıktı.

Gürlek, CHP'lilerin çıkardığı yumruklu, itişmeli kavga sırasında kürsüde AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yeminini ederek Adalet Bakanı olarak görevine başladı.

DESTEK VEREN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Akın Gürlek, olaylı yemin töreninin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Gürlek, paylaşımında yemin ettiği anın fotoğrafıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum.

Yemininde CHP'liler olay çıkarmıştı! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fotoğraflı ilk açıklama

Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

https://x.com/abakingurlek/status/2021609409894367735

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den yeni bakanların yemin törenine engelleme!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan olaylara tepki: CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrı milli iradeye hasımdır
ETİKETLER
#tbmm
#yemin töreni
#adalet bakanı
#Akın Gürlek
#Milletvekili Desteği
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.