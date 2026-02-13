Zihinsel engelli vatandaşı böyle darp etmişler! Ayağından vince asılmasıyla gündeme gelmişti

Ankara'da bir iş yerinde çalışan engelli bir vatandaşın, yaklaşık 1,5 yıl önce iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlandığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler tutuklanırken engelli vatandaşın iki yıl önce de aynı iş yerinde başka bir kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.