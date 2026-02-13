Menü Kapat
16°
Ekonomi
TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün Balıkesir'in Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde inşa edilecek olan 7.548 konutun kura çekimi yapılacak. Noter huzunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan TOKİ Balıkesir kura çekimi Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda düzenlenecek. TOKİ Balıkesir kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi belli olacak. Hak sahibi olamayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücreti iade edilecek. Peki TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı...

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
TOKİ Balıkesir sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin projesi kapsamında il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre bugün TOKİ Balıkesir kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Balıkesir kura çekiminin ardından sonuçların yer aldığı isim listesi PDF formatında yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sayesinde hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler. TOKİ Balıkesir kura çekimi Altıeylül ve Karesi ilçelerini kapsayan ve 3 bin 267 konutun inşa edileceği merkez bölgesinde başlayacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Balıkesir kura çekimi bugün gerçekleştirildi; 7.548 konutun hak sahipleri belirlendi ve sonuçlar online platformlardan sorgulanabilir hale geldi.
Kura çekimi 13 Şubat'ta Balıkesir'de yapıldı.
Toplam 7.548 konut için 67.548 başvuru alındı.
Sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi, e-Devlet ve YouTube'dan öğrenilebilir.
Hak sahibi olamayanlara 5.000 TL başvuru ücreti 5 iş günü içinde iade edilecek.
Konutlar Balıkesir'in 17 farklı ilçesinde inşa edilecek.
TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından aktif olacak. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ Balıkesir kura sonuçları ilçe ilçe açıklanacak. Vatandaşların "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/balıkesir.html" adresine giriş yapıp, isim listesini öğrenmek istedikleri ilçenin yanında bulunan "Kura Sonuçları" seçneeğine tıklamaları yeterli olacak. TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listelerinin gün içerisinde PDF formatında paylaşılması bekleniyor. TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi aracılığıyla vatandaşlar sıra no, banka no, türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek.

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesinin yayınlanmasını beklemek istemeyen vatandaşlar ise canlı yayından sonuçları ekranden öğrenebilecekler. TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT BALIKESİR HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoyu izleyerek TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Balıkesir kura sonuçlarının PDF formatında ise gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Balıkesir kura sonuçlarının açıklanmasının ardından bilgiler sisteme girilecek. Bilgilerin sisteme girilmesinin arıdndan vatandaşlar TOKİ Balıkesir kura sonuçlarını e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenebilecek. "www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile vatandaşlar TOKİ Balıkesir kura sonuçlarını sorgulayabilecek. TOKİ Balıkesir kura sonuçlarının, kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ BALIKESİR BAŞVURU PARALARININ İADE EDİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

TOKİ Balıkesir kura çekimine katılan ve hak sahibi olamayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücretleri iade edilecek. Açıklanan bilgilere göre TOKİ başvuru paralarının iadeleri kura çekiminin ardından 5 iş günü içerisinde vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. TOKİ Balıkesir kura çekimine katılan ve hak sahibi olamayan vatandaşların iadelerinin 20 Şubat 2026 Cuma gününe kadar yapılması bekleniyor.

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİNE KATILIM SAYISI AÇIKLANDI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir'de 7.548 konut inşa edilecek. Konutlar Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesine en fazla başvuru ise Altıeylül ve Karesi ilçelerinin yer aldığı merkez bölgesinde gerçekleştirildi. TOKİ Balıkesir kura çekimine toplam başvuru ise 67.548 oldu. TOKİ tarafından Balıkesir'de inşa edilecek konutların ilçelere göre dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez (Altıeylül, Karesi) | 3.267 Konut | 28.986 Başvuru

Ayvalık | 459 Konut | 3.010 Başvuru

Balya | 116 Konut | 587 Başvuru

Bandırma | 416 Konut | 6.263 Başvuru

Bigadiç | 400 Konut | 4.278 Başvuru

Dursunbey | 300 Konut | 2.889 Başvuru

Edremit | 100 Konut | 4.956 Başvuru

Erdek | 300 Konut | 1.204 Başvuru

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Gönen | 750 Konut | 3.851 Başvuru

Havran | 220 Konut | 612 Başvuru

İvrindi | 300 Konut | 2.073 Başvuru

Kepsut | 140 Konut | 1.036 Başvuru

Manyas | 200 Konut | 1.804 Başvuru

Savaştepe | 80 Konut | 433 Başvuru

Sındırgı | 250 Konut | 2.452 Başvuru

Susurluk | 250 Konut | 3.114 Başvuru

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2026! TOKİ Balıkesir kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller ve tarihleri her hafta duyuruluyor. Açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak olan Balıkesir ve Tekirdağ kura çekimlerinin ardından bu hafta sona erecek. Balıkesir ve Tekirdağ kura çekimlerinin ardından ise yeni haftanın takviminin açıklanması bekleniyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kura tarihi açıklanan diğer iller şöyle:

13 ŞUBAT - Balıkesir / Tekirdağ / Kocaeli

16 ŞUBAT - Eskişehir

23 ŞUBAT - Çorum

27 ŞUBAT - Osmaniye

