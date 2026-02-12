Meteoroloji illeri açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre pazar günü hariç yurdun birçok kesiminde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bastıracak. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAR: KAR GELİYOR

Yayımlanan rapora göre; yarın Ardahan, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kars ve Van'da kuvvetli kar yağışı görülecek. Pazar günü ise kar yağışı yalnızca Ardahan'da etkisini gösterecek. Pazartesi kar yağışına mola verilirken, salı günü yeniden bastıracak. Salı günü, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar yağışı etkisini arttıracak. Sıcaklıklar eksi 1 dereceye kadar düşecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.