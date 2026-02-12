AKOM İstanbul için gün verdi! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahmin raporunda batı illerinde 4 gün boyunca devam edecek sağanak ve fırtına için uyarılarda bulundu. Pazar gününden itibaren doğu illerinde güneşli bir hava beklenirken, AKOM da yaptığı açıklama ile İstanbulluları uyardı.
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıkları aniden yükselişe geçecek. Yükselen sıcaklıklar hafta boyu etkisini gösterirken, sağanak yağış ve fırtına da bastıracak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yapılan açıklamada, "Önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların da bugün itibari ile artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.
İşte hafta boy İstanbul'da etkili olacak hava durumu:
13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu
17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu