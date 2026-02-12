Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

AKOM İstanbul için gün verdi! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

AKOM haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul'da sıcaklıklar 18 dereceye kadar yükselecek, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına hafta boyu etkisini arttırarak devam edecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 11:37

Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahmin raporunda batı illerinde 4 gün boyunca devam edecek sağanak ve için uyarılarda bulundu. Pazar gününden itibaren doğu illerinde güneşli bir hava beklenirken, AKOM da yaptığı açıklama ile İstanbulluları uyardı.

AKOM İstanbul için gün verdi! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

AKOM İSTANBULLULARI UYARDI

AKOM'un raporuna göre 'da bugünden itibaren hava sıcaklıkları aniden yükselişe geçecek. Yükselen sıcaklıklar hafta boyu etkisini gösterirken, ve fırtına da bastıracak.

AKOM İstanbul için gün verdi! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

SAĞANAK GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yapılan açıklamada, "Önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların da bugün itibari ile artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.

AKOM İstanbul için gün verdi! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

İşte hafta boy İstanbul'da etkili olacak :

13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu

17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu

ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji
#fırtına
#sağanak yağış
#Gündem
