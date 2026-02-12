Lokantada mide bulandıran görüntüler kamerada! Dürümün içine sakalının kıllarını koydu

Elazığ'da bir lokantada mide bulandıran bir olay yaşandı. Dün gece lokantaya giderek dürüm siparişi veren bir vatandaş, gelen dürümü inceledikten sonra sakalından kopardığı kılları dürümün içine koyarak ustaya gösterdi. Ustanın "Kıl nerede?" sözleri üzerine arkasını dönen vatandaş, bu sefer de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak ustaya gösterdi. Vatandaş ücret ödemeden lokantadan çıkarken o anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.