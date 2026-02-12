İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, 20 Ocak tarihinde gece saatlerinde bir iş yerine molotoflu saldırı düzenlendi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edilirken incelemede iş yerinin kepenk kısmında yanmaya bağlı hasar oluştuğu ve çevrede cam şişe kırıkları bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından müştekinin telefonuna gönderilen 3 saniyelik videoda, araçla geçerken iş yerinin görüntülendiği ve "Seni kaç gün daha koruyacaklar" şeklinde tehdit içerikli mesaj iletildiği belirlendi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklanırken molotoflu saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.