12 Şubat TOKİ Bolu kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! TOKİ 1950 konut kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Bolu kura sonuçları ilçe ilçe belli oldu. Bolu’da 1.200 konut merkez bölgesine inşa edilirken Dörtdivan’a 125 konut, Gerede’ye 250 konut, Kıbrıscık’a 50 konut, Mengen ilçesine 100 konut, Mudurnu’ya 100 konut ve Yeniçağ ilçesine ise 125 konut yapılacak. TOKİ Bolu kura sonuçları ekranında başvuru yapan adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak. TOKİ Bolu kura sonuçlarında asıl olarak çıkan adaylar, idare tarafından belirlenen belge ve tarihlerde bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak. Belgeleri eksik olan, yanlış veya yanıltıcı belge beyan edenlerin veya başvuru yapmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri, alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 12 Şubat Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 bin sosyal konut kampanyasında kura çekiminde sıra Bolu iline geldi. Bolu kura çekimi bugün saat 11.00’da başladı ve 1.950 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi tamamlandıktan sonra toki.gov.tr adresinden asıl/yedek listeler yayımlanacak. İsim listelerinin en geç iki saat içerisinde yayınlanması bekleniyor.
TOKİ 1.950 konut kura çekimi sona erdikten sonra asıl/yedek listeler duyurulacak. TOKİ Bolu kura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden erişime açılacak. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlar görüntülenebilecek.
TOKİ Bolu kura sonuçları ekranında adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, Tckn, durumu ve çekiliş sıra numarası yer alacak. Başvuru yapan adaylar, banka numarasıyla beraber asıl/yedek durumlarını görüntüleyebilirler.
TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)
TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri illere göre devam ediyor. Bu hafta Yozgat, Bilecik, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir illerinin kura çekimleri tamamlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in henüz kura takvimi yayınlanmadı. 100 bin sosyal konutun yapılacağı İstanbul’un kura çekiminin Mart ayında Avrupa ve Anadolu Yakası olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bolu Merkez: 1200 konut
Dörtdivan: 125 konut
Gerede: 250 konut
Kıbrıscık: 50 konut
Mengen:100 konut
Mudurnu: 100 konut
Yeniçağa: 125 konut
Bolu’da 1.950 konutun hak sahipleri açıklandıktan sonra asıl olarak belirlenen adaylar, idare tarafından belirlenen bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak. Konut sözleşmesi imzalanan sosyal konutlar belirlenen süre boyunca satılamayacak ve kiraya verilemeyecek. Konut sözleşmesi yapılırken başvuru yapılan türe göre adaylardan bazı belgeler istenecek. TOKİ konut sözleşmesi imzalandıktan sonraki ay taksit ödemeleri başlayacak.