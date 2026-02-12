Ters yöndeki minibüs can aldı: 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Afyonkarahisar'da ters yönde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi. Hayatını haybede sürücünün 22 yaşında olduğu öğrenilirken kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda 22 yaşındaki Fehmi Y'nin kullandığı motosiklet, 9 Şubat'ta Z.T. (59) idaresindeki okul servis aracıyla çarpıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında ise minibüsün ters yönde ilerlediği görüldü.