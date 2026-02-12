Talihsiz işçinin parmakları koptu! Metal atölyesinde korkunç kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Deydinler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir metal doğrama atölyesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, atölyede işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Raif Y., çalıştığı sırada elini metal profillere sıkıştırdı. Profillerin altında kalan işçinin 2 parmağı koptu.

Yaralı işçi, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Raif Y., ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.