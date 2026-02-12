Havada korku dolu anlar! Nijerya'da motorundan patlama sesi gelen yolcu uçağı acil iniş yaptı

Kategoriler
Nijerya'nın Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Havalimanı'ndan Omagwa'ya bölgesine gitmek üzere havalanan Arik Air'e ait Boeing 737-700 tipi uçağın sol motorundan patlama sesi yükseldi.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Uçak, mürettebatın sol motordan yüksek bir patlama sesi duymasının ardından Benin Havalimanı'na yönlendirildi. 80 yolcunun tamamı güvenli bir şekilde uçaktan indi, hiçbir yolcu veya mürettebat üyesi yaralanmadı" ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın sol motorunda büyük hasar meydana geldiği görüldü.