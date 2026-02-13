Korkudan annesine sığındı! İETT otobüsüne saldırarak küfürler savurdu: Dehşet kamerada

İstanbul Üsküdar’da bir şahıs, İETT otobüsüne saldırarak küfürler savurdu. Dehşete düşüren kavga görüntülerinde otobüste bulunan bir çocuğun annesine korku ile sarıldığı görüldü. Anne ise “Korkma, bir şey yok anneciğim” diyerek çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı. Dakikalarca süren kavgada öfke bir türlü dinmezken, otobüs şoförünün de araçtan indiği görüldü.