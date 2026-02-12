Yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi! Korku dolu anlar kamerayla kaydedildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleşen bina yıkımı kontrolden çıktı. Yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi.
Küçükçekmece Hürriyet Mahallesi’ndeki bina yıkımı vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yandaki bina üzerine devrilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.