Küçükçekmece'de panik anları! 6 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün gece saatlerinde yüreklerin ağza geldiği anlar yaşandı. Saat 23.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan ve 11 daireden oluşan 6 katlı binanın yan tarafındaki istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarının çökmesinin ardından binadan çatlama seslerinin gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Vatandaşların otellere yerleştirildiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde ise binanın alt katında yer alan 2 dükkanın tahliye edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.