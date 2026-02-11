Mezarlıkta korkunç olay! 2 çocuk annesi terzi boğularak öldürülmüş

Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı’nda dehşet yaşandı. Hareketsiz yatan kadını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki terzi Alev Koç'un cesedi buldu. Koç'la bir süredir arkadaşlık yaptığı iddia edilen 52 yaşındaki H.H.S. cinayeti itiraf etti. Koç'un cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede 2 çocuk annesinin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

"ÖLÜMÜ HİÇBİR KADIN GİBİ BU DA HAK ETMEDİ"

Öldürülen Koç'un cenazesinin yarın toprağa verilmesinin beklendiği öğrenilirken esnaf arkadaşları da kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Koç'u tanıyanlardan Serap Demir, "Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cemevinde semah ekibindeydi. Çok zor ve çok kötü" diye konuştu.