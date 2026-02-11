Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mezarlıkta korkunç olay! 2 çocuk annesi terzi boğularak öldürülmüş

Kahramanmaraş'ta mezarlıkta cesedi bulunan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Alev Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koç'un arkadaşlığı olduğunu ileri süren şüpheli H.H.S. tarafından boğularak katledildiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mezarlıkta korkunç olay! 2 çocuk annesi terzi boğularak öldürülmüş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 11:49

ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı’nda dehşet yaşandı. Hareketsiz yatan kadını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki terzi Alev Koç'un cesedi buldu. Koç'la bir süredir arkadaşlık yaptığı iddia edilen 52 yaşındaki H.H.S. cinayeti itiraf etti. Koç'un cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede 2 çocuk annesinin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Mezarlıkta korkunç olay! 2 çocuk annesi terzi boğularak öldürülmüş

"ÖLÜMÜ HİÇBİR KADIN GİBİ BU DA HAK ETMEDİ"

Öldürülen Koç'un cenazesinin yarın toprağa verilmesinin beklendiği öğrenilirken esnaf arkadaşları da kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Koç'u tanıyanlardan Serap Demir, "Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cemevinde semah ekibindeydi. Çok zor ve çok kötü" diye konuştu.

Mezarlıkta korkunç olay! 2 çocuk annesi terzi boğularak öldürülmüş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de parkın ortasında sıra dışı buz volkanı! Görenler kameraya sarıldı
Diyarbakır'da vahşet anları! Sokak köpeklerinin aralarına aldığı köpeği parçalamaya çalıştığı anlar kamerada
İstanbul Valiliği'nden Ramazan ayı genelgesi: İftar programları belli oldu, ışıklandırmaya yeni düzenleme geldi
ETİKETLER
#pazarcık
#kadın cinayeti
#Alev Koç
#Boğularak Ölüm
#Kadın Cinayetlerine Son
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.