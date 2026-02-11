Menü Kapat
İstanbul Valiliği'nden Ramazan ayı genelgesi: İftar programları belli oldu, ışıklandırmaya yeni düzenleme geldi

İstanbul Valiliği, ramazan ayı öncesi genelge yayımladı. İftar programlarında şehit aileleri, gaziler, dar gelirli vatandaşlar ve yetimlere öncelik verilmesi istenirken kent genelinde hilal-yıldız temalı ışıklandırma yapılacak.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 10:34

ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk sahur 18 Şubat gecesi, ilk 19 Şubat'ta. Valiliği, Ramazan ayı öncesi yapılacak çalışmalarla ilgili genelde verdi.

İstanbul Valiliği'nden ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen genelgede, kent genelinde Ramazan ayının ruhuna uygun ışıklandırma ve süsleme çalışmaları yapılması istendi.

İstanbul Valiliği'nden Ramazan ayı genelgesi: İftar programları belli oldu, ışıklandırmaya yeni düzenleme geldi

HİLAL-YILDIZ TEMALI

İstanbul Valiliği'nden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen Ramazan ayı ışıklandırma faaliyetlerine ilişkin genelgede, "Tüm Müslümanlar ve milletimiz için özel bir kıymeti bulunan rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının manevi iklimi, aziz milletimizin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu manada Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek faaliyet ve programlar büyük önem taşımaktadır" denildi.

Genelgede, "ramazan boyunca il genelinde tarihi binalarda binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda Ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması; meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması" istendi.

İstanbul Valiliği'nden Ramazan ayı genelgesi: İftar programları belli oldu, ışıklandırmaya yeni düzenleme geldi

İFTAR PROGRAMLARI

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, iftar programlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

1­- Ramazan ayı programlarında protokol odaklı toplu iftar yemekleri gibi faaliyetlerden ziyade özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek toplumun farklı kesimleriyle (dar gelirli, öksüz/yetim, depremzede vb.) bir araya gelinmeli.

2- ­Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör imkânlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye taşınmalı.

3-­İftar programlarında önceliğin şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile gazi ailelerimize verilmeli.

4-­İftar yemekleri başta olmak üzere Ramazan ayı faaliyetlerinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım yapılan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilmeli.

5-­Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde yetim çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya gelinmeli.

6-­Yapılacak ayni/nakdi yardımlarda ve iftar dahil Ramazan ayı programlarında roman
vatandaşlarımıza özel önem verilerek onlarla mutlaka bir araya gelinmeli.

7-­Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmeli.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
