Hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı ortaya çıktı

Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Asi, Ezel, Yer Gök Aşk ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı ortaya çıktı

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımında tiyatro oyununun illerini paylaşmıştı. Oyuncu, Nisan ayında Düzce, Muğla, Fethiye, Ordu, Giresun ve Trabzon'da sahne alacaktı.

POYRAZ KARAYEL'DEKİ ROL ARKADAŞI EMEL ÇÖLGEÇEN'DEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Oyuncunun son paylaşımına arkadaşını da etiketleyerek, "Geliyoruz, az kaldı birader" notu düştüğü de görüldü. Oyuncunun Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Emel Çölgeçen sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.