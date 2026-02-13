Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Kendi ölümünü kendi kaynattı! Hazırladıkları yemeği yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Filipinler'de yaşayan yemek içerik üreticisi Emma Amit zehirli şeytan yengeci tüketerek hayatını kaybetti. Yengeci pişirip yediği anları kaydeden Amit kısa süre sonra fenalaştı ve arkadaşıyla birlikte hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
10:11
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
10:11

Asya ülkesi 'de yaşayan 51 yaşındaki yemek içerik üreticisi Emma Amit, sosyal medyadaki takipçileri için hazırladığı içeriği sırasında hayatına mal olacak bir hata yaptı. Palawan'daki evinin yakınlarında avladığı ve yerel halk arasında "Şeytan yengeci" (Zosimus aeneus) olarak isimlendirilen zehirli yengeçleri pişirip tadına bakan Amit, kısa süre sonra fenalaştı.

Kendi ölümünü kendi kaynattı! Hazırladıkları yemeği yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Kendi ölümünü kendi kaynattı! Hazırladıkları yemeği yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Filipinli yemek içerik üreticisi Emma Amit, sosyal medya içeriği için yediği "Şeytan yengeci" adlı zehirli deniz canlısı yüzünden arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti.
Filipinli içerik üreticisi Emma Amit, sosyal medya içeriği hazırlarken zehirli "Şeytan yengeci" (Zosimus aeneus) yedi.
Amit ve aynı yemeği yiyen arkadaşı, yedikleri yengeç nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Emma Amit, zehirli yengeçleri pişirip yediği anları videoya kaydetti.
Yerel yetkililer, "Şeytan yengeci"nin ölümcül olduğunu ve birkaç saat içinde ölüme yol açabileceğini belirterek halkı uyardı.
Yetkililerin aktardığına göre, aynı yemeği yiyen arkadaşı da benzer belirtiler gösterdi ve iki isim tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Olay, zehirli deniz canlılarının tüketilmesinin ne denli büyük risk taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kendi ölümünü kendi kaynattı! Hazırladıkları yemeği yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

SON ANLARINI KAYDA ALDI

Emma Amit, 4 Şubat’ta paylaştığı son videosunda Puerto Princesa’daki sahil evinin çevresinde salyangoz ve çeşitli kabuklu deniz ürünleri toplarken görülüyordu. Görüntülerde, avladığı ürünler arasında zehirli yengeçlerin de bulunduğu dikkat çekti.

Videoda, bu yengeçleri tencereye atıp pişirdiği ve ardından yediği anlar adım adım kayda geçti. Paylaşım, daha sonra yaşanan trajik gelişmeler nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Kendi ölümünü kendi kaynattı! Hazırladıkları yemeği yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

ÇOK KISA SÜREDE ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Barangay Muhtarı Laddy Gemang, içerik üreticisinin yemeğin hemen ardından bilincini kaybettiğini ve kaldırıldığı hastanede 6 Şubat günü can verdiğini açıkladı.

Gemang, bölge halkını şu sözlerle uyardı: "Bu şeytan yengecini yememeye dikkat edin çünkü ölümcül. Sizi birkaç saat içinde öldürebilecek kadar tehlikeli."

Kendi ölümünü kendi kaynattı! Hazırladıkları yemeği yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
