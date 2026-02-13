Kendi ölümünü kendi kaynattı! Hazırladıkları yemeği yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asya ülkesi Filipinler'de yaşayan 51 yaşındaki yemek içerik üreticisi Emma Amit, sosyal medyadaki takipçileri için hazırladığı içeriği sırasında hayatına mal olacak bir hata yaptı. Palawan'daki evinin yakınlarında avladığı ve yerel halk arasında "Şeytan yengeci" (Zosimus aeneus) olarak isimlendirilen zehirli yengeçleri pişirip tadına bakan Amit, kısa süre sonra fenalaştı.
Yetkililerin aktardığına göre, aynı yemeği yiyen arkadaşı da benzer belirtiler gösterdi ve iki isim tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Olay, zehirli deniz canlılarının tüketilmesinin ne denli büyük risk taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Emma Amit, 4 Şubat’ta paylaştığı son videosunda Puerto Princesa’daki sahil evinin çevresinde salyangoz ve çeşitli kabuklu deniz ürünleri toplarken görülüyordu. Görüntülerde, avladığı ürünler arasında zehirli yengeçlerin de bulunduğu dikkat çekti.
Videoda, bu yengeçleri tencereye atıp pişirdiği ve ardından yediği anlar adım adım kayda geçti. Paylaşım, daha sonra yaşanan trajik gelişmeler nedeniyle yeniden gündeme geldi.
Barangay Muhtarı Laddy Gemang, içerik üreticisinin yemeğin hemen ardından bilincini kaybettiğini ve kaldırıldığı hastanede 6 Şubat günü can verdiğini açıkladı.
Gemang, bölge halkını şu sözlerle uyardı: "Bu şeytan yengecini yememeye dikkat edin çünkü ölümcül. Sizi birkaç saat içinde öldürebilecek kadar tehlikeli."