Ekonomi
Tavuk zehirlenmeleri sonrası fiyatlar sabitlendi: Ramazan ayını işaret ettiler

Sonbahar aylarında yaşanan peş peşe zehirlenme vakaları sonrası tavuktaki talep düşüşe geçti. Üretimin fazlalığının sürmesi sebebiyle fiyatlar sabit kaldı. Satıcılar fiyatların Ramazan ayına dek bu şekilde sürmesini bekliyor.

Tavuk zehirlenmelerinin artması sebebiyle fiyatlar sabit seyrediyor.. Türkiye'nin en fazla kırmızı ve beyaz et tüketen illerinden olan Adana'da kasap tezgahlarında tavuk kilogramı 95 TL, kelebek kilosu 70 TL, but 70 TL, sarma 130 TL, bonfile 130 TL ve baget 85 TL'den alıcı buluyor. Ancak markette ise fiyatlar neredeyse 2 katına alıcı buluyor.
Esnaf, fiyatların 2025 yılının son aylarından bu yana artmadığını, Ramazan ayı bitene kadar da artmasını beklemediklerini belirtti.

Tavuk zehirlenmeleri sonrası fiyatlar sabitlendi: Ramazan ayını işaret ettiler

TAVUĞU KASAPTAN ALIN UYARISI

Konuyla ilgili Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Adana'da denetimlerimiz sürüyor. Fiyatlarımız uzun zamandır aynı şekilde devam ediyor. Marketlerde bu fiyatlar çok yüksek. Marketlere denetimler sürüyor. Poşet dahi markette parayla satıldığı için fiyatlar yüksek. Adana'da vatandaşların kendi bildiği tavuklardan, kasaplardan almasını istiyoruz. Ramazan ayı bitene kadar fiyatların bu şekilde devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MARKETTE PAHALI KASAPLARDA UCUZ

Tavuk almaya gelen vatandaşlardan Arif Yılmaz, "Marketlerde bu fiyatlar çok pahalı. Kasaplarda ise daha ucuz. Biz 10 kilometre yol yapıp geliyoruz" dedi.

ZEHİRLENME VAKALARI SONRASI FİYATLAR SABİTLENDİ

Deniz Şahin isimli vatandaş ise fiyatların marketlere oranla çok daha ucuz olduğuna dikkat çekerek, "Fiyatlar marketlere oranla kasaplarda daha uygun. Ramazana kadar fiyatlar bu şekilde devam ederse çok iyi olur" diye konuştu.

Tavuk zehirlenmeleri sonrası fiyatlar sabitlendi: Ramazan ayını işaret ettiler

"RAMAZAN AYI BİTENE KADAR BU ŞEKİLDE OLMASINI BEKLİYORUZ"

Dönerci esnafından Mehmet Nuri Erzi ise fiyatların zehirlenme vakaları başladıktan sonra sabitlendiğini, yılbaşı geçişinde dahi artmadığına vurgu yaparak şunları söyledi:
"Şuanda tavuk döner fiyatları 100-150 TL arasında değişiyor. Normalde yılbaşına girmeden zam geçişi oluyordu ancak bu sene tavuğa zam gelmedi. Tavuğa zam gelmeyince kimse döner fiyatlarına da zam yapmadı. Bizler bu konuda memnunuz. Bir dönem bazı illerde zehirlenme vakaları oldu, bu sebepten dolayı tavuk firmaları fiyatları düşürdü. Fiyatların Ramazan ayı bitene kadar bu şekilde olmasını bekliyoruz ve öyle umuyoruz."

