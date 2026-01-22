Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
 Özge Sönmez

Tavuk parçalama tesisine suçüstü! Görüntüler mide bulandırdı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren tavuk parçalama tesisinde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Tarihi geçmiş ürünlerin de bulunduğu tespit edilen tesis mühürlendi.

Tavuk parçalama tesisine suçüstü! Görüntüler mide bulandırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
15:10
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
15:10

Belediyesi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmeleri mercek altına aldı. İlçede tespit edilen merdiven altı işletmelere baskınlar yapıldı, kaydedilen görüntüler mide bulandırdı.

Tavuk parçalama tesisine suçüstü! Görüntüler mide bulandırdı

RUHSATSIZ İŞLETMEYE BASKIN

İlçede "merdiven altı" tabir edilen bir işletmenin kaçak tavuk parçalama tesisi olarak hizmet verdiği bilgisi üzerine gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve gerekli izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Tavuk parçalama tesisine suçüstü! Görüntüler mide bulandırdı

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Denetimlerde, hijyen şartlarına uyulmadığı belirlenen tesiste son kullanma tarihi geçmiş baharat gibi ürünler de tespit edildi. Gıda mevzuatına aykırı üretim yapan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, el konulan ürünler imha edilmek üzere götürüldü.

Tavuk parçalama tesisine suçüstü! Görüntüler mide bulandırdı
