Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar, altın ve borsada ilk tepkiler ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.

TCMB/PPK açıklamasında "Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA'nın beklenti anketinde genel eğilim 150 baz puanlık bir indirim yönündeydi.

Beklentinin 50 baz puan altında kalan indirim sonrası döviz, borsa ve altında ilk rakamlar ne oldu? İşte detaylar...

DOLAR GERİLERİDİ, ALTIN HANGİ SEVİYEDE?

Dolar/TL faiz indirimi öncesinde 43,3055 seviyesinde işlem görürken, faiz kararının açıklamasının ardından ilk tepki olarak 43,2965 seviyesine kadar geriledi.

Borsa İstanbul’da da BIST 100 endeksi faiz kararından dakikalar önce yüzde 0,75 oranında yükselişle 12.823 puan seviyesinden işlem görüyordu.

PPK kararının ardından endeks 12.684 puana kadar gerilerken, bankacılık hisselerinde yüzde 2'yi aşan eksi oranda satışlarla sanayi hisselerinde de alımların hızlandığı görüldü.

Faiz kararı sonrası gram altın 14.22 itibarıyla 6.721,350 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram altın güne 6.653 TL'den başlamış en yüksek seviyede 6.736 TL'yi görmüştü.

