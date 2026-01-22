Menü Kapat
Cinayet şüphelisinden şaşırtan ifade: 'Korkutmak istedim'

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önceki gün motokurye arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli A.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Otoparkta aralarında başlayan şakalaşmanın kontrolden çıkarak tartışmaya dönüştüğünü ve arbede yaşandığını belirten A.K., bıçağı yalnızca korkutmak amacıyla savurduğunu söyledi. A.K., yaşananlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Cinayet şüphelisinden şaşırtan ifade: 'Korkutmak istedim'
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz salı günü Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki kapalı bir otoparkta cinayet işlenmişti. A.K., şakalaştığı motokurye arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğuşma sırasında A.K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım'ı karnından yaraladı. Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisinden şaşırtan ifade: 'Korkutmak istedim'

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayet şüphelisinden şaşırtan ifade: 'Korkutmak istedim'

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüpheli A.K. ifadesinde, Ferhat Ozan Yıldırım ile aynı iş yerinde motokurye olarak görev yaptıklarını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını dile getirdi. Olay günü teslimatların ardından otoparkta karşılaştıklarını belirten şüpheli, burada başlayan şakalaşmanın kontrolden çıkarak tartışmaya dönüştüğünü, ardından da arbede yaşandığını söyledi.

Yıldırım'ın kendisini itip kullandığı motosiklete tekme attığını öne süren A.K., daha sonra Yıldırım'ın kendisine sarılarak bırakmadığını iddia etti. Kurtulmak için defalarca bağırdığını ancak sonuç alamadığını belirten şüpheli, bu sırada motosikletinin sepetinde bulunan bıçağı aldığını anlattı.

Bıçağı yalnızca korkutmak amacıyla savurduğunu savunan A.K., Yıldırım'ın karnından yaralandığını ise daha sonra fark ettiğini ifade etti. Olayın hemen ardından çevredekilerden yardım istediğini aktaran A.K., Yıldırım'ın kanamasını durdurmak için karnına baskı uyguladığını söyledi. Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini emniyetteyken öğrendiğini belirten A.K., yaşananlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğunu kaydetti.

