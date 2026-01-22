Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran aylık gelirini açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ‘yasadışı bahse teşvik etmek’ suçundan hakim karşısına çıktı. Sadettin Saran'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Sadettin Saran kimlik tespitinde Saran, aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu beyan etti. Duruşmada savunma yapan sanık Saran, “Yaptığımız işlerden bir tanesi esas işimiz spor yayıncısıyız. Yurt dışından spor yayınları getiriyoruz. Sadece Türkiye’de değil yurt dışındaki yayınları da kanalımızda yayınlıyoruz. Ağırlıklı olarak spor müsabakaları ile ilgili yayınlar bunlar. Biz hiçbir şekilde yasa dışı bahsi özendirme faaliyetimiz yoktur. Biz bazı yayınları yurt dışından getiriyoruz. Örneğin futbol maçı. Bu yayının içine konan reklamlara müdahale edemiyoruz. Yurt dışından nasıl geliyorsa bizde bu şekilde yayınlıyoruz.

''MAÇ İZLENMEZ HALE GELİR''

Sinyallere lokal müdahale ile ilgili konuşan Saran, ''Bu yapılabilir bir şey değil. komplike bir durumdur müdahale edilmesi durumunda sinyal karışıklığına neden olur ve maç izlenemez hale gelir. Böyle bir durumda örnek verecek olursam futbolcular saha içinde hareket halinde olduğum için otomatik olarak futbolcular, top veya gol blurlanır.'' dedi.

''25.07.2023’ 17.08.2023, 31.08.2023, tarihlerinde gerçekleşen müsabakalarda bu kadar süre içinde bu reklamları engellemek için girişiminiz oldu mu?''

Sadettin Saran şöyle devam etti:

Benim hakkımda soruşturma açılmadan önce biz yayıncılara temiz sinyal bir şekilde yayın vermeleri açısından kendilerini uyardık, senelerce bu iş böyledir böyle devam etsin düşüncesine girmeden hakkımızda soruşturma açılmadan mnce bu girişimi yapmıştık. Herkes nasılsa böyle yayınlıyor bizde yapalım demedik. Türkiye’deki hassasiyetlerini kendilerine ilettik. Hatta sonuca varamayınca İtalya ve İspanya lifindeki maçları sözleşmeye aykırı olmasına rağmen cezai şartımız olmasına rağmen yayından kaldırdık Türkiye’de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Hatta yayın paketleri satın alanlar şikayet ettikler. Bu konu hakkında kardeşimle UEFA başkanıyla görüştük. Bu durumu anlattık. Daha sonra kendisi bize Cumhurbaşkanıyla bu durumu görüştüğünü söyledi. Ben devlet memuru çocuğuyum 30 yıl önce bu şirketi kurdum dişimle tırnağımla bir yere geldim. Böyle bir durumun içinde olmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz reklam üreten veya yerleştiren taraf değiliz beraatimi talep ederim.”

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal, Emre Eren ve Sadettin Saran ‘şüpheli’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesinde hizmet veren S SPORT+ logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığının tespit edildiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği tespit edildiği, zaman zaman medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından saha kenarında yer alan reklam bantlarının yayıncı kuruluş olarak kontrollerinde olmadığı, ev sahibi futbol kulübünün veya federasyonun inisiyatifinde olduğu ve bu noktadaki hukuki sorumluluklarının bulunmadığı iddia edildiği ancak söz konusu yayınların Türkiye’ye erişiminin medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlandığı ve yayıncının yayınlanan içerikten sorumlu olduğuna dair idari yönden açıkça görüş olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, yapılan tespitler doğrultusunda Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkanvekili Alan Kenan Saran, şirketin genel müdürü ile aynı zamanda sorumlu müdürü olan Azade Zeynep Haksal ve şirketin futbol karşılaşmalarının yayınlamasına yönelik organizasyonundan sorumlu genel müdürü Emre Eren’in savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini, ayrıca yasadışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasadışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler ayrıca, İspanya en üst düzey futbol ligi Primera Division ile iletişime geçtiklerini ancak yapılan yazışmalardan olumlu sonuç alamadıklarını ve bu durumu da kamuoyuna duyurduklarını söyledikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran’ın ‘kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1’er yıl 3’er aydan 5’er yıl 3’er aya kadar hapis cezası talep edildi.