 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de En-Nesyri dönemi sona eriyor! İtalyanlar ve İngilizler birbirine girdi!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Avrupa’nın devlerini peşine taktı. İtalyan devinin oyuncuyla anlaştığı iddia edilirken, bir diğer büyük aday ise İngiltere’den. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 10:07

Süper Lig'de şampiyonluğun favori iki takımından biri olan Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor.

Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluk hedefine kilitlenen sarı-lacivertlilerde, Büyük umutlarla transfer edilen Youssef En-Nesyri için ayrılık çanları çalmaya başladı. Performansıyla eleştirilen odağında olsa da Avrupa piyasasındaki değerini koruyan 28 yaşındaki yıldız için dev kulüpler Fenerbahçe'nin kapısını aşındırıyor.

İTALYAN DEVİ DEVREYE GİRDİ

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, İtalyan devi Juventus, Youssef En-Nesyri ile el sıkıştı. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Torino temsilcisinin, Faslı yıldızla her konuda anlaştığı ve transferi noktalamak için Fenerbahçe ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

PREMİER LİG’DEN RAKİP

Transfer haberlerinin doğruluyla bilinen Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, En-Nesyri transferi için devreye girdi. Unai Emery’nin çok istediği belirtilen Faslı forvet için İngiliz ekibinin Fenerbahçe’ye resmi teklifini sunduğu ifade ediliyor.

BU SEZON KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maçta görev alan En-Nesyri, rakip fileleri 8 kez havalandırırken 1 asistlik katkı sağladı.

