22 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu! BEDAŞ açıkladı: Şehrin büyük bölümü karanlıkta kalacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
22 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu yayınlandı. Buna göre kent genelinde 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kısa süreli gerçekleşecek kesintiler, bazı mahallelerde gün boyu devam edecek. İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan İstanbul elektrik kesintisi duyurusunun ayrıntıları…
22 Ocak Perşembe günü İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli’de planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamındaki kesintiler farklı saatlerde sona erecek…
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ