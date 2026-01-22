Galatasaray'dan Wilfried Singo iddialarına cevap!

Kategoriler
İstanbul
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo hakkında "Bundan böyle sağ bek oynayamaz" teşhisi konulduğu iddia edilmişti. Singo hakkındaki bu iddialara sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sosyal medyada yer alan “Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu" ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır"