Galatasaray'dan Wilfried Singo iddialarına cevap!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo hakkında "Bundan böyle sağ bek oynayamaz" teşhisi konulduğu iddia edilmişti. Singo hakkındaki bu iddialara sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sosyal medyada yer alan “Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu" ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır"