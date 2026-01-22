Galatasaray adeta para basıyor! Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 7. hafta maçında dün akşam sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi, mücadelenin 4. dakikasında Simeone'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalesinde gördüğü golün ardından rakibe baskısını artıran Cimbom, karşılaşmanın 20. dakikasında Llorente'nin kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla "Devler Ligi"nde bu sezonki ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti ve son hafta öncesinde lig aşamasını ilk 24'te tamamlama yolunda dev bir adım attı. Atletico Madrid ise bu sonuçla puanını 10 yaparak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 iddiasını son haftaya taşımış oldu.

GALATASARAY KASASINI DOLDURMAYA DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle önemli bir parayı da kasasına ekledi.

"Devler Ligi"nde aldığı 3 galibiyetten toplam 6,3 milyon euro kazanan Cimbom, Atletico Madrid beraberliğiyle 700 bin euro'nun daha sahibi oldu. Sarı-kırmızılıların böylece bu sezon aldığı sonuçlardan dolayı kasasına giren para 7 milyon euro seviyesine ulaştı.

Galatasaray ayrıca, lig aşamasını tamamlayacağı sıralamaya göre ve son 16 play-off turu oynaması halinde de UEFA'dan gelir elde edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Cimbom, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya da 1-0'lık skorla kaybetmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta maçında 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda İngiltere ekibi Manchester City'ye konuk olacak.