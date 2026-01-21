Menü Kapat
Spor
Galatasaray’a 1 puan yeterli mi kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 hesabı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları 23.00 seansı ile sona erecek. Galatasaray konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 eşitlikle kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Beraberlik de çok değerliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." dedi. Peki, Galatasaray ilk 24'e nasıl girer 1 puan yeterli mi?

Galatasaray’a 1 puan yeterli mi kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 hesabı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo ve Ajax karşısında aldığı zaferlerle 9 puana ulaşan Galatasaray, 7. maçta İspanyol devi Atletico Madrid'i misafir etti.

Sarı-Kırmızılılar bugüne kadar hiç mağlup edemediği rakibi karşısında çok erken bir golle geriye düşmesine rağmen maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇINCI SIRADA?

Sarı-kırmızılı ekip Atletico Madrid maçının ardından, 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puana ulaşmış oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında 16. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda mücadele edecek.

GALAYASARAY İLK 24'E NASIL KALIR?

Galatasaray'ın bu akşam 1 puan çıkarması halinde analizler takımın ilk 24'te tamamlayacağını gösteriyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından “Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray şu anda kaçıncı sırada?
Galatasaray, 7. hafta sonunda 10 puanla 16. sırada yer alıyor.
