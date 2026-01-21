Galatasaray Atletico Madrid maç sonucu kaç kaç berabere mi bitti?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasındaki Galatasaray-Atletico Madrid maçı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 4. dakikasında Atletico Madrid üstünlüğü ele geçirdi.
Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı geri çevirdi.
Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters müdahalede top, ağlara gitti: 1-1.
Bu sonucun ardından 7. haftayı Galatasaray 10, Atletico Madrid ise 13 puanla tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, lig etabının son maçında 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City'ye misafir olacak.