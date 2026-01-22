Menü Kapat
Osimhen'den Lookman ve Onyedika transferi için açıklama: İkna etmeye çalışıyorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların transfer listesinde yer alan Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika'nın İstanbul'a gelmesi için uğraştığını söyleyen Osimhen, "Gelirlerse çok katkı sağlarlar. İkisini de ikna etmeye çabalıyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü , sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki Ademola Lookman ve Raphael Onyedika hakkında taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Osimhen'den Lookman ve Onyedika transferi için açıklama: İkna etmeye çalışıyorum

"ARKADAŞLARIM OLMADAN BİR ŞEY BAŞARAMAM"

Osimhen, takım için elinden geleni yaptığı belirterek "Takım arkadaşlarım olmadan bir şey başaramam. Ben yokken kaybettiğimizi söylemek doğru değil. Ben varken de kaybettiğimiz maçlar oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz son maçı artık o kadar önemsemiyorum. Olmuş ve bitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımla 'ı daha büyük yapmak için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Osimhen'den Lookman ve Onyedika transferi için açıklama: İkna etmeye çalışıyorum

LOOKMAN VE ONYEDİKA TRANSFERİ İÇİN DEVREDE

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nijeryalı futbolcular Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile konuştuğunu aktaran Osimhen, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim." dedi.

Osimhen'den Lookman ve Onyedika transferi için açıklama: İkna etmeye çalışıyorum

"KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK"

Son dakikalarda kendi oluşturduğu atakta Sara'nın kaçırdığı pozisyona takılmadığını dile getiren 27 yaşındaki santrfor, "Sahada olan sahada kalır. Pozisyon oluşturduk. Kazanmayı hak etmiştik. Onlar da hak etmişti. Büyük mücadeleydi. Maçın bitiminde soyunma odasında bu konuyu konuştuk. Sonraki maça odaklanacağız. Bu maç, bizim için bitti." diyerek sözlerini tamamladı.

#Spor
