Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Diego Simeone'den Galatasaray maçı sonrası çarpıcı itiraf

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda 1-1 berabere biten Galatasaray maçında galibiyeti hak etmediklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 01:09
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 01:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇI KAZANABİLİRDİ"

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Simeone, "Bazı maçlarda beraberlik kaçınılmaz olabiliyor. budur. Takımım ilk yarıda inanılmaz oynadı. İki gol pozisyonumuz vardı. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda pozisyonlar bulmaya devam ettik ama rakibimiz iyileşti. Özellikle tehlikeli kornerler kullandılar. Son pozisyonda rakibimiz maçı kazanabilirdi. Takımım iyi oynadı, ofansif olarak iyiydi ve gol pozisyonlarına girdi." dedi.

Diego Simeone'den Galatasaray maçı sonrası çarpıcı itiraf

"İLK 8 İHTİMALİ BİZE BAĞLI DEĞİL"

İlk 8 hedefinin zora girip girmediğinin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Yoğun bir maç oynadık. Liverpool'un maçının sonucuna bakacağız. Kazanırlarsa ihtimallerimiz değişecek. Berabere kalırlarsa daha fazla imkanımız olacak. Dolayısıyla ihtimaller bize bağlı değil." diye konuştu.

Diego Simeone, seyircilere iyi bir maç izlettirdiklerini aktararak "Takımımın performansı hoşuma gitti. Çok iyi maç oldu. İlk dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çaldı. Güzel, izlemesi iyi bir maçtı. Güzel goller oldu. İki takım da pozisyonlara girdi." ifadelerini kullandı.

"3 PUANI HAK ETMEDİK"

Arjantinli teknik adam, İstanbul'a galibiyet için geldikleri şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Puanı çok düşünmüyorum. Takımlar hak ettiğini alır. Bugün biz 3 puanı hak edemedik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik." diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çift hanelere ulaştı! Atletico Madrid beraberliğiyle puan 10'a ulaştı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.