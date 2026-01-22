Menü Kapat
6 şehre kar geliyor! Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri duyurdu

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava sürerken Meteoroloji'den de yeni açıklamalar peşpeşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

6 şehre kar geliyor! Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
15:00
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
15:00

Ocak ayının sonlarına doğru gelinirken yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Hava koşulları birçok kentte günlük yaşamı zorlaştırırken vatandaşlar da yetkililerden gelen son dakika açıklamalarını dikkatle takip ediyor.

6 şehre kar geliyor! Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri duyurdu

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 6 ŞEHİR AÇIKLANDI

Son olarak Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olacağı iller de tek tek duyuruldu.

6 şehre kar geliyor! Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri duyurdu

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da kuvvetli kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün 22 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçeleri, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların Diyarbakır’ın kuzeyinde Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. 23 Ocak Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

#Gündem
