Elektrik direkleri ortadan ikiye bölündü! Sebebi yok artık dedirtti

Mardin’de tarlaların ortasında boynunu bükmüş şekilde duran direkler büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Ancak olayın nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından destek üniteleri çalınan direklerin ağırlığa dayanamayarak bu hale geldiği tespit edildi. Diğer yandan yaşanan bu olayın ardından alternatif besleme hatlarının devreye girerek, ilçeye 5 dakika içinde elektrik verilmesi yüzleri güldürdü.

Bölgedeki direklerin yaklaşık 4 ay önce yine benzer bir şekilde hırsızlık nedeniyle devrildiği öğrenildi. Elektrik iletiminde hayati rol oynayan destek ünitelerinin çalınması sistemin dayanıklılığını zayıflatırken, olumsuz hava şartları da arızaların yaşanmasına zemin hazırlıyor. Dicle Elektrik yetkilileri, yaşanan bu olayların hem can ve mal güvenliği hem de enerji arz güvenliği açısından ciddi tehlikeler oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Altyapımıza yönelik bu tür müdahaleler yalnızca şirketimizi değil, doğrudan vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Enerjinin sürekliliğini sağlayarak hem halkımızı koruyoruz hem de kamu hizmetlerinin aksamamasını sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.