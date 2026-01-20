Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Aynı otomobile üç kez hırsızlık! Önce teybi sonra aküsü ardından komple çalındı

Adana'da aynı otomobil üç kez hırsızların hedefi oldu. Önce teybi çalınan otomobilde akü de çalındı. Yapılan aramalarda en son otomobil terk edilmiş halde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 10:02

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi 471 Sokak'ta 18 Ocak günü ilginç hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre, Yaşar Ölmez'e ait otomobil, gece saatlerinde evinin önünden düz kontak yöntemiyle çalındı.

Aynı otomobile üç kez hırsızlık! Önce teybi sonra aküsü ardından komple çalındı

DÜZ KONTAK YÖNTEMİYLE ÇALINMIŞ!

Sabah saatlerinde aracın yerinde olmadığını fark eden Ölmez, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polise başvurulmasının ardından aile kendi imkânlarıyla da arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan aramalar sonucunda otomobil, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gül Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede aracın kapısının zorlandığı ve düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi.

Aynı otomobile üç kez hırsızlık! Önce teybi sonra aküsü ardından komple çalındı

İLK TEYİP SONRA AKÜ

Otomobil sahibi Yaşar Ölmez, aracının daha önce de hırsızların hedefi olduğunu belirterek, "Bir yıl arayla önce otomobilimin teybi çalındı, sonra aküsü çalındı. Şimdi de otomobili komple alıp götürmüşler. Gece saat 12 gibi uyumuştuk. Kızım gece yanıma gelip arabanın yerinde olmadığını söyledi. Kontrol ettik, gerçekten yoktu. Polise başvurduk, ardından aramaya başladık ve Gültepe Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulduk" dedi.

Polis, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bisiklet hırsızın ifadesi şaşkına çevirdi! 'Bisikletlere ilgim var, dayanamayıp çalıyorum'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.