Aynı otomobile üç kez hırsızlık! Önce teybi sonra aküsü ardından komple çalındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi 471 Sokak'ta 18 Ocak günü ilginç hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre, Yaşar Ölmez'e ait otomobil, gece saatlerinde evinin önünden düz kontak yöntemiyle çalındı.

DÜZ KONTAK YÖNTEMİYLE ÇALINMIŞ!

Sabah saatlerinde aracın yerinde olmadığını fark eden Ölmez, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polise başvurulmasının ardından aile kendi imkânlarıyla da arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan aramalar sonucunda otomobil, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gül Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede aracın kapısının zorlandığı ve düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi.

İLK TEYİP SONRA AKÜ

Otomobil sahibi Yaşar Ölmez, aracının daha önce de hırsızların hedefi olduğunu belirterek, "Bir yıl arayla önce otomobilimin teybi çalındı, sonra aküsü çalındı. Şimdi de otomobili komple alıp götürmüşler. Gece saat 12 gibi uyumuştuk. Kızım gece yanıma gelip arabanın yerinde olmadığını söyledi. Kontrol ettik, gerçekten yoktu. Polise başvurduk, ardından aramaya başladık ve Gültepe Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulduk" dedi.

Polis, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.