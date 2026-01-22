Menü Kapat
Hakkari'de uyuşturucuya büyük darbe! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.

Hakkari'de uyuşturucuya büyük darbe! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu
Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

860 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekipleri tarafından istihbari çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan Ali Yerlikaya, "uyuşturucu madde imal veya ticareti suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi" amacıyla operasyonun, Yüksekova kırsalında düzenlendiğini ifade etti.

Hakkari'de uyuşturucuya büyük darbe! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu

Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef, ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Emeği geçenleri tebrik ederim."

Yerlikaya'nın paylaşımında operasyona ilişkin videoya da yer verildi.

