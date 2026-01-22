Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her alanda büyük atılım yaptık. Ülkemize biçiken rollere meydan okuduk. İhracatta rekor kırdık.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonumuzun bünyesindeki 6 federasyon 60 dernek 500 farklı sektör ve mesleği temsil eden 10 bine yakın üyesiyle üretim ve ihracat odaklı yeni iş birlikleri ile ekonomi ve iş dünyamıza daha nice hizmetlerde bulunacağına inanıyorum.

