 Murat Makas

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme: İstinaftan karar geldi

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. İstinaf, Minguzzi cinayeti davasındaki 24'er yıllık hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

22.01.2026
22.01.2026
Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) B.B. ve U.B'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası İstinafça hukuka uygun bulundu.

DOSYA İNCELENDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), tutuklu B.B. ve U.B'ye Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası ile diğer SSÇ'ler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan verilen beraat kararına yönelik incelemesini tamamladı.

İncelenen dosyaya göre, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediğine hükmeden daire, katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve katılanlar Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Andrea Minguzzi vekillerinin B.B. ve U.B. hakkında çocukların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılmaları gerektiğine dair nedenleri yerinde bulmadı.

Daire, bu bakımdan diğer istinaf nedenleri yerinde görmeyerek, B.B. ve U.B'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.

M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını kanuni bağlamda uygun bulan daire, "nitelikli kasten öldürme" suçundan üst hadden cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin istinaf nedenlerini de yerinde görmeyerek bunları esastan reddetti.

Daire, istinaf başvurusunun Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti. Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.

DAVA GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B.'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılmıştı.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılmıştı.

İddianamede, U.B.'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B.'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki suça sürüklenenin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Davayı 21 Ekim'de karara bağlayan Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etmişti. Karar istinafa taşınmıştı.

