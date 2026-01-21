Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Atlas Çağlayan cinayetinde kritik süreç: Aile avukatından net mesaj

Türkiye 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hiç tanımadığı 15 yaşındaki şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle derin bir acı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken gözler "Suça sürüklenen çocuk" kavramı ve yargı sürecinde. Ailenin avukatı Mehtap Yılmaz, yargı süreciyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesinin avukatı süreçle ilgili açıklama yaptı. Çağlayan ailesi vahim olayın ardından bir de tehditlerle karşı karşıya kalmıştı.

Atlas Çağlayan cinayetinde kritik süreç: Aile avukatından net mesaj

AİLENİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: "YARGININ EN İYİ ŞEKİLDE KARAR VERECEĞİNE İNANIYORUZ"


Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası aileye çok sayıda başsağlığı ziyareti ve telefonu geldi. Konuyla ilgili konuşan ailenin avukatı Mehtap Yılmaz, "Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve eşi ziyaret ettiler. Aileye başsağlığı dileklerini ilettiler. Ayrıca aileye desteklerini de sundular. Biz kendisine buradan aile adına da teşekkür ediyoruz. Emniyet teşkilatına Cumhurbaşkanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yargıya güvenimiz sonsuz, bundan sonrası yargıya ait soruşturma devam ediyor. Yargının en iyi şekilde karar vereceğine inanıyoruz. Aile de aynı şekilde benim bu dileklerime katılıyor. Atlas yavrumuz hepimizin oğluydu. Gerçekten üzüntümüz sonsuz. 1 gün içerisinde hem emniyet hem de yargı aileyi tehdit edenleri yakalanmalarına ve tutuklanarak cezaevine konulmalarını sağladı. Çok hızlı bir süreç oldu gerçekten hepsinden Allah razı olsun diyoruz" dedi.

Atlas Çağlayan cinayetinde kritik süreç: Aile avukatından net mesaj

