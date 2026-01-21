İçişleri Bakanı Yerlikaya Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

Kategoriler
İstanbul
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın evine gitti. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Acılı anne Gülhan Ünlü, Bakan Yerlikaya ve Hatice Nur Yerlikaya'yı kapıda karşıladı. Ziyarette Bakan Yerlikaya, Gülhan Ünlü'ye taziyelerini iletti. Bakan Yerlikaya ve eşi, yaklaşık 50 dakikalık görüşmenin ardından evden ayrıldı.