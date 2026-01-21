Vahşice katledilen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Güngören’de iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada dehşet yaşandı. 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında bir kafede çıkan tartışma sokağa taştı. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla katledildi.

ATLAS'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan vahşi cinayet Türkiye'nin gündemine otururken, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hastanedeki son anları yer aldı.

AİLEYİ TEHDİT EDENLERE TUTUKLAMA

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 3’ü Güvenlik Şube, 3’ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.