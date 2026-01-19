Menü Kapat
Atlas'ın ölümünün yankıları sürerken bir akran dehşeti de Burdur'dan geldi! Gençlerin kavgasında kan aktı

Burdur’da 17 yaşındaki iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı ve darplı kavgaya dönüştü, 2 genç hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da akranı tarafından katledilen Atlas Çağlayan’ın acısı tazeyken, Burdur’dan gelen haber genç kuşaktaki şiddet eğilimini bir kez daha gündeme taşıdı.

Burdur’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akran şiddeti bir kez daha yaralanmalarla sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Güngören'de akranı tarafından bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan’ın trajik ölümünün yankıları sürerken, benzer bir dehşet haberi bu kez Burdur’dan geldi. Saat 21.00 sularında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde karşılaşan 17 yaşındaki M.S. ile E.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Atlas'ın ölümünün yankıları sürerken bir akran dehşeti de Burdur'dan geldi! Gençlerin kavgasında kan aktı

AKRANLARIN KAVGASINDA KAN AKTI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darbetti. E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından 2 gencin polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Atlas'ın ölümünün yankıları sürerken bir akran dehşeti de Burdur'dan geldi! Gençlerin kavgasında kan aktı
