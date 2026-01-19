Atlas'ın ölümünün yankıları sürerken bir akran dehşeti de Burdur'dan geldi! Gençlerin kavgasında kan aktı

Burdur’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, akran şiddeti bir kez daha yaralanmalarla sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Güngören'de akranı tarafından bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan’ın trajik ölümünün yankıları sürerken, benzer bir dehşet haberi bu kez Burdur’dan geldi. Saat 21.00 sularında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde karşılaşan 17 yaşındaki M.S. ile E.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

AKRANLARIN KAVGASINDA KAN AKTI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darbetti. E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından 2 gencin polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.