Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli sayısı yükseldi

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 1 kişi daha bugün Antalya’da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 9'a yükselirken şüpheli sayısı 3'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün ve dün 6 kişi yakalanmış, bu sabah Adana’da yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 8’e yükselmişti.

Provokatif paylaşım ve aileye yönelik tehdit gerekçesi ile bugün Antalya’da 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Antalya’da yakalanan şüphelinin, İstanbul’da dün mahkemeye çıkarılıp tutuklanan zanlılardan birinin yakını olduğu öğrenildi.