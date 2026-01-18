Atlas Çağlayan’ın annesine tehdide 4 gözaltı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Güngören'de 16 yaşında katledilen Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan 4 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte gittiği kafede başka bir grupla yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı.
Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklayarak katletti.