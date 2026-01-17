Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları! İnsanlık müsveddeleri için soruşturma başlatıldı

Türkiye yeni bir Ahmet Minguzzi olayında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan için yas tutarken acılı aileye tehdit mesajları geldi. Çirkin mesajları atanlar için başsavcılık soruşturma başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
18:01
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
18:01

İstanbul Güngören’de iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçaklanarak öldürülmesi olayı ülke gündemini derinden sarsarken katilin yaşının 15 olması da bu yaş grubundaki suça eğilimdeki artış açısından alarm veriyor.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI ATILDI

Çağlayan ailesi, evlatlarını yitirmenin acısını yaşarken çok çirkin bir hareketin yapıldığı ortaya çıktı. Aileye tehdit mesajları atıldığı belirlendi.

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları! İnsanlık müsveddeleri için soruşturma başlatıldı

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İnsanlık ayıbı mesajlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahısların yakalanmasına yönelik talimat verildi.

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları! İnsanlık müsveddeleri için soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta iddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Çağlayan (16) E.Ç. (15), tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla öldürülmüştü.

#Gündem
