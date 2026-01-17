Menü Kapat
Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! 'Bıçağı çıkarıp karnına vurdum'

İstanbul Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç. isimli çocuk, ’yan bakma’ kavgasında 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak katletti. Yaşanan vahşetin ardından tutuklana saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, "Üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler " ifadelerini kullandı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak günü dehşet yaşandı. Arkadaşlarıyla bir kafeye giden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, yan bakma meselesi yüzünden 15 yaşındaki E.Ç. ile tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken E.Ç. yanında bulunan sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas'a saldırdı. Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! 'Bıçağı çıkarıp karnına vurdum'

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına almış, işlemlerinin ardından ise Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti. Zanlı, çıkarıldığı Hakimlikçe, tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! 'Bıçağı çıkarıp karnına vurdum'

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, zanlı S.S.Ç.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde A.H., A.H., S.Y., ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, 'ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H.'de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! 'Bıçağı çıkarıp karnına vurdum'
