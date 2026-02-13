Yaptığı müdahaleyle hayat kurtardı! Heimlich manevrası güvenlik kamerasında

İstanbul Havalimanı'nda bir restoranda panik anları yaşandı. Yemek yediği sırada nefes borusuna lokma kaçan kadın bir anda nefessiz kaldı. Talihsiz kadını fark eden garson duruma hızla müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Hayat kurtaran müdahalenin ardından yolcu kendine geldi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.