Altın fiyatlarında sert düşüş! ABD'den gelen veri rüzgarı tersine çevirdi

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri altın fiyatlarında ters rüzgara neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakında faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentiler de bu veriyle birlikte oldukça zayıfladı.

Son durumda güvenli limanda durumlar değişti. Spot altın ons başına yüzde 0,47 değer kaybederek 5.062 dolar seviyelerine çekildi. Dün itibarıyla yüzde 4'lük bir artış kaydeden gümüşte ise kayıplar daha da keskin oldu.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

Piyasalar 13 Şubat Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisini beklerken açıklanacak oranın, altın için "Tamam" ya da "Devam" anlamını karşılayacağı değerlendiriliyor.

12 Şubat Perşembe saat 21.00 itibarıyla altın ve gümüşteki değişim şu şekilde:

Spot Altın: Yüzde 3'lük düşüşle 4.929 dolar seviyesinde, 6 bin 920 TL

Spot Gümüş: %2.5 düşüşle 75,70 dolar seviyesinde, 3 bin 206 TL