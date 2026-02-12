Menü Kapat
11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Altın fiyatlarında sert düşüş! ABD'den gelen veri rüzgarı tersine çevirdi

Kısa süre önce yaklaşık bin TL'lik bir yükseliş ve düşüş yaşayan altın, kendisini toparlayarak tekrar 7 bin TL seviyelerinde seyrederken yine düşüşe geçti. ABD'den gelen istihdam verileri altındaki rüzgarı tersine döndürdü. İşte güvenli limandaki son durum...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 21:23

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri altın fiyatlarında ters rüzgara neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakında faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentiler de bu veriyle birlikte oldukça zayıfladı.

Altın fiyatlarında sert düşüş! ABD'den gelen veri rüzgarı tersine çevirdi

Son durumda güvenli limanda durumlar değişti. Spot altın ons başına yüzde 0,47 değer kaybederek 5.062 dolar seviyelerine çekildi. Dün itibarıyla yüzde 4'lük bir artış kaydeden gümüşte ise kayıplar daha da keskin oldu.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

Piyasalar 13 Şubat Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisini beklerken açıklanacak oranın, altın için "Tamam" ya da "Devam" anlamını karşılayacağı değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş! ABD'den gelen veri rüzgarı tersine çevirdi

12 Şubat Perşembe saat 21.00 itibarıyla altın ve gümüşteki değişim şu şekilde:

Spot Altın: Yüzde 3'lük düşüşle 4.929 dolar seviyesinde, 6 bin 920 TL

Spot Gümüş: %2.5 düşüşle 75,70 dolar seviyesinde, 3 bin 206 TL

#Ekonomi
