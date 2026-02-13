Gezani Madagaskar'ı yıktı geçti! Şiddetli fırtınada bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Kategoriler
Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da etkisini sürdüren Gezani tropikal siklonunda bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, çatıları uçuran, elektrik hatları ve ağaçların devren şiddetli fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e, yaralı sayısının 374'e yükseldiği ifade edildi.
Fırtınanın 37 binden fazla evde hasara yol açtığı, 18 binden fazla evi tamamen yıktığı aktarıldı. Ülkenin 5 bölgesindeki 22 noktadan fırtınadan etkilendiği, özellikle doğudaki Toamasina şehrinin ağır hasar gördüğü ifade edildi.
Madagaskar hükümeti, fırtınanın yol açtığı geniş çaplı yıkım nedeniyle çarşamba günü "ulusal afet durumu" ilan etmişti. Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, "Olanlar bir felaket, Toamasina şehrinin neredeyse yüzde 75'i yıkıldı.
Mevcut durum, Madagaskar'ın tek başına üstesinden gelebileceği sınırları aşıyor" ifadelerini kullanmıştı.