ABD Karayipler'de uyuşturucu yüklü tekneyi vurdu

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneyi daha vurdu. İstihbarat ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyreden teknenin terör örgütü olarak belirlenen organizasyonlara ait olduğunu belirledi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, gemiye düzenlenen saldırıda 3 narko-teröristin öldürüldüğü bildirildi. SOUTHCOM, tekneye düzenlenen operasyonun görüntülerini de paylaştı.