Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu için yasak aşk iddiası! AK Parti ihraç sürecini başlattı

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında yasak aşk yaşandığına dair iddia Saçar'ın kızı tarafından bir toplantı sırasında ifşa edildi. Olayla ilgili şaşırtıcı bilgiler veren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Saçar'ın anlattıklarının ardından

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 18:25

Sakarya'da Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili düzenlenen toplantıda hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu için yasak aşk iddiası! AK Parti ihraç sürecini başlattı

AK Parti, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu yasak aşk iddiası üzerine kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında "yasak aşk" iddiası ortaya atıldı.
AK Parti, Mutlu Işıksu'yu "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.
İhraç işlemleri resmen başlatıldı.
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, denetçiler ve il protokolünün katıldığı toplantıda vatandaşların şikayet ve talepleri dinlenirken "soru-cevap" kısmında konuşan 22 yaşındaki Ceyda Saçar isimli hukuk fakültesi öğrencisi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında duyanı şok edecek iddialar ortaya attı.

"TEHDİT EDİLDİM, PARA TEKLİF EDİLDİ"

Adapazarı Belediyesi'nde Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar'ın kızı olan üniversite öğrencisi, Başkan Işıksu'nun yasak bir aşk yaşadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Annem belediyede çalışıyor ve ben bu yüzden yanlış bir şeye şahit oldum belediye başkanıyla ilgili. Bundan dolayı çok fazla tehdit aldım. Daha sonrasında bu konu yargıya taşınacağı zaman bana avukatımız aracılığıyla para teklif edildi. Ben bunu reddettiğimden dolayı 'şantaj' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu belediye başkanı.

"50 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT AÇMIŞ"

Sonrasında bana 50 milyonluk bir manevi tazminat davası açmış kendisi. Kamu gücünün bu şekilde kullanılması ne kadar doğru? Ben bunu merak ediyorum. Bu 6 aylık bir yazışma. Bunu herkese benim kendi kendime yazdığımı söylüyormuş. Bu konuşmaların 22 yaşında bir kıza, bana yüklenmemesi gerekiyordu."

Genç kızın şok eden iddialarının odağında olan Mutlu Işıksu ise açıklamaların "asılsız" ve "itibar suikastı" olduğunu söyledi ve genç kız hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

YAZIŞMALARA SAHTE HESAP SAVUNMASI

Işıksu, kendisine sahte sosyal medya yazışmaları üzerinden şantaj yapıldığını öne sürerek kendisinden 40 milyon lira talep edildiğini, bu paranın verilmemesi durumunda siyasi hayatının bitirileceği yönünde tehdit aldığını iddia etti.

AK PARTİ "KESİN İHRAÇ" İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiası üzerine harekete geçti.

TGRT Haber Temsilcisi Fatih Atik, yaşanan gelişmeyi sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"AK Parti 'yasak aşk' skandalıyla gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu
'KESİN İHRAÇ' talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. İhraç işlemleri başladı."

Atik, olayla ilgili bir paylaşım daha yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti’nin ihraç kararı kamuoyunun beklediği bir karardı. Vicdanları rahatlatan bir karar verildi."

